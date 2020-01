Elon Musk, l’entrepreneur d’origine sud-africaine, naturalisé canadien puis américain a réussi un exploit avec Tesla, le constructeur automobile de voitures électriques. Selon les différentes informations relayées sur cette structure dont le siège social est à Palo Alto, en Californie, dans la Silicon Valley, aux États-Unis, elle a dépassé la barre des 100 milliards de dollars de capitalisation en Bourse.

Tesla devant plusieurs constructeurs…

Ce record, le constructeur automobile l’a accompli en une dizaine d’années. Il a réussi à battre à plate couture en bourses ses différents concurrents comme Volkswagen ainsi que General Motors et Ford. Cette réputation du plus grand groupe automobile mondial, l’entreprise dirigée par Elon Musk, la détient alors même qu’elle ne produit que moins de 500.000 véhicules par an.

A en croire les résultats d’une enquête réalisée par le cabinet automobile Cox Automotive, ce qui fait la spécialité du fabricant de véhicules électriques est le symbole qu’il représente. En effet, pour les Américains, Tesla représente le prestige, le luxe, la technologie et le respect de l’environnement.

D’autres ambitions pour le constructeur

L’entreprise créée en juillet 2003 a connu de réels changements quand 5 ans plus tard, Elon Musk en a pris la direction. Ce record de 100 milliards de dollars de capitalisation en Bourse, Tesla l’a fait alors qu’elle n’est entrée en Bourse qu’en 2010. L’entrepreneur sud-africain continue de nourrir d’autres rêves pour le groupe automobile qui est considéré comme le plus important au monde par la banque Morgan Stanley.

Il y a quelques jours sur le réseau social de l’oiseau bleu, Elon Musk annonce que les véhicules de marque Tesla pourront bientôt parler à leur détenteur. Rappelons qu’avant le constructeur automobile, l’entrepreneur avait participé à la création de plusieurs entreprises qui ont rencontré d’énormes succès dans le monde des affaires. Entre autre, on peut citer sa première start-up Zip2 ainsi Pay-Pal.