Le patron des Aliments Maple Leaf a donné un avis bien tranché sur la situation qui prévaut en Iran et qui a entraîné le crash accidentel du Boeing 737-800 de la compagnie aérienne ukrainienne. L’avion, on le sait, avait été abattu par erreur par les forces armées iraniennes qui l’avaient confondu à un missile américain, d’après la version officielle de l’Iran. Si la responsabilité de l’Iran est clairement engagée dans cette affaire, les Etats-Unis ne sauraient être totalement disculpés selon Michael McCain.

Michael Mc Cain est le président et chef de la direction des Aliments Maple Leaf, une société canadienne et américaine qui emploie des milliers de personnes dans ces deux pays. Le patron de la société révèle qu’un de ses employés a perdu sa femme et son fils de 11 ans dans cette tragédie qui a fait au total 176 morts dont une soixantaine de canadiens. Et de son avis, toute cette tragédie découle de l’instabilité créée dans la région par la politique du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique.

Une région déstabilisée par un narcissique à Washington

Se référant à l’Accord de Vienne, il estime qu’une solution, fût-elle imparfaite, avait été trouvée pour contenir la dangereuse Iran et mieux la contrôler. Une solution remise en cause par “un narcissique à Washington” dont le résultat a malheureusement été de déstabiliser la région au point d’en arriver à ce drame accidentel qui frappe l’Iran, mais aussi le Canada, le Royaume-Uni et bien d’autres pays ayant leurs citoyens sur le vol.

Le patron de la société a exprimé ses idées sur le compte des Aliments Maple Leaf, tout en indiquant que sa vision de la question n’engageait que lui et pas sa société. A l’entendre, la politique américaine dans cette région du monde (le Golfe) a déstabilisé la zone et remis en cause tous les efforts consentis pour stabiliser la région avant l’arrivée des actuels dirigeants des Etats-Unis.