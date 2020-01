L’international sénégalais Sadio Mané a été sacré Ballon d’Or Africain 2019 ce mardi 07 janvier par la Confédération africaine de football (CAF). La cérémonie de remise du trophée s’est déroulée à Hurghada en Égypte. Le joueur des Reds succède à son coéquipier égyptien Mouhamed Salah vainqueur des deux éditions précédentes.

La réaction de Sadio Mané

Grand favori aux côtés de Mouhamed Salah et de l’algérien Riyad Mahrez qui avait remporté le trophée en 2016, Sadio Mané se retrouve pour la première fois couronné du Ballon d’Or Africain. Le joueur sénégalais s’est réjouit d’avoir tenu une vieille promesse faite à ses fans : “l’année dernière, à Dakar, j’avais promis aux Sénégalais que je remporterais ce titre. Je me suis battu et on l’a fait ensemble.“.

Deuxième sénégalais à remporter le Ballon d’Or Africain





Sadio Mané avait fini à la quatrième position du classement du Ballon d’Or 2019 de France Football qui avait été été remporté pour la sixième fois par l’argentin Lionel Messi. Après avoir été sacré champion d’Europe avec Liverpool et vice-champion d’Afrique avec la sélection du Sénégal, Mané est couronné pour la première fois au Ballon d’Or Africain. L’attaquant des Reds est le deuxième sénégalais à remporter ce trophée après El Hadj Diouf dernièrement sacré en 2002.