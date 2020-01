En octobre, Meghan, duchesse de Sussex, prenait la décision de poursuivre l’éditeur du “Mail on Sunday” après que le journal ait publié une lettre manuscrite qu’elle avait envoyée à son ex-père. Une décision inhabituelle, mais qui venait en matérialisation de la grogne du prince Harry contre la presse à sensations britannique pour le traitement réservé à son épouse, affirmant qu’il ne pouvait être plus longtemps un témoin « silencieux » de sa souffrance . Un procès qui s’annonçait tendu alors que le tabloïd voudrait requérir le témoignage du beau-père du Prince, Thomas Markle.

Quand Thomas Markle pourrait s’inviter dans la danse

Le motif de la dispute de la Duchesse avec le tabloïd anglais ; serait une correspondance que Meghan Markle aurait envoyée à son père, Thomas Markle, pour se plaindre de la façon dont il la traitait et dont des extraits se seraient retrouvées dans les colonnes du journal sans avoir requis et obtenu le consentement de la Duchesse. La Duchesse du Sussex avait donc, porté plainte contre le journal pour violation du droit d’auteur, atteinte à la vie privée et utilisation abusive de données personnelles.

Dans la défense du Journal, déposée ce mardi en réponse de la plainte de la Duchesse, le tabloïd, aurait émis l’idée que « la duchesse et les autres membres de la famille royale » étant des personnalités publiques, appelées dans le cadre de leur statut à communiquer justement autour de leur vie privée ; ils ne pouvaient en retour « avoir des attentes raisonnables en matière de vie privée ». Le tabloïd ajoutait en outre que dans le cas d’espèces, la duchesse ne pouvait prétendre que le contenu d’une lettre envoyé à tiers « soit privé et le reste ».

Mais surtout, et ce serait là qu’intervenait Thomas Markle, que le père de la Duchesse, avait lui « le droit de dire sa version de ce qui s’était passé entre lui et sa fille, y donc de dévoiler le contenu de la lettre ». Autrement dit si l’affaire est jugée, Meghan et son père pourraient être appelés à étaler face publique la nature de leurs si particulières relations et de témoigner l’un contre l’autre.

Le père de la Duchesse, s’était dans les colonnes du journal ouvert à sa tristesse de se voir catalogué et renié par sa fille au point de n’avoir pas été invité en mai 2018, à son mariage alors que Doria Ragland, la mère y avait été invitée. En réponse la fille lui faisait parvenir, en aout 2018 une lettre qui disait en substance, « vous avez fait une fixation sur les mensonges qu’ils(les journaux britaniques) écrivaient à mon sujet, en particulier ceux fabriqués par votre autre fille, que je connais à peine. (…)Vos actions ont brisé mon cœur en un million de morceaux (…) en faisant le choix de ne pas dire la vérité ».