Sept ans de prison. Une inscription sur le fichier des délinquants sexuels et violents. C’est le verdict qui a été prononcé ce vendredi 31 janvier par les jurés de la Cour d’Assises d’Ille-et-Vilaine contre Sylvie M. Le procès qui a abouti à la condamnation de la sexagénaire a commencé le mardi 28 janvier.

Elle est accusée d’avoir secoué un bébé de quatre mois en avril 2014. Cet acte aurait causé par la suite d’énormes dommages à l’enfant. Le bébé serait lourdement handicapé à cause de ce geste. La femme âgée de 63 ans était la nourrice du bébé. L’ancienne assistante maternelle de Guipry-Messac n’a tout de même pas reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Une erreur judiciaire selon l’avocat

Durant le procès, plusieurs experts se sont succédé pour expliquer ce qui a causé le handicap de la petite. Ces professionnels de la santé ont conclu que la petite a été victime du syndrome du « bébé secoué ». Du côté de la mise en cause, le verdict n’est pas satisfaisant. Le verdict qui est basé sur la conclusion des experts ne reflète pas la vérité selon l’avocat de l’accusée.

« Nous allons continuer à nous battre. Nous battre contre ces avis médicaux qui condamnent des personnes. On est lié par un débat médical et on aboutit à une erreur judiciaire ! », a notamment fait remarquer maître Verdier.