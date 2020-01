Venues pour solliciter le soutien de l’ancienne première Dame pour leur autonomisation, les membres du Forum des femmes actives de Cote d’ivoire (FOFACI), ont reçu le soutien de Henriette Bomo, l’épouse du président du PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d’Ivoire), Henri Konan Bédié. Elles ont tenu à notifier à l’ancien président de la République, leur soutien sans faille en stipulant par ailleurs que son épouse est pour elles, un modèle à suivre.

Bédié n’est pas un sectaire régional

A sa prise de parole, l’ancienne première Dame, a saisi l’occasion pour apporter un démenti à l’idée selon laquelle, son mari serait « un xénophobe, un sectaire régional doublé de tribaliste. » Selon Mme Bédié, « tout cela n’est pas juste ! » A l’en croire, parmi les plus fidèles collaborateurs de son époux, figurent des hommes « de toutes les régions du pays et de toutes les confessions religieuses. » Elle en vœux pour preuve le président Alassane Ouattara et Adama Toungara, qui étaient des protégés de Bédié alors qu’ils étaient encore étudiants. « Mon mari est un ivoirien de toutes les ethnies et de toutes les régions de la Côte d’Ivoire » a affirmé l’épouse de Bédié.

Bédié pour l’autonomisation des femmes

Le ‘’sphinx de Douakro’’, en ce qui le concerne a révélé également aux femmes, que son épouse bien qu’étant catholique pratiquante est disposée « sans hésiter » à les accompagner dans leurs activités quoi qu’elles soient en majorité des musulmanes. Le président Bédié a par ailleurs félicité les femmespour « l’initiative heureuse » qui les a conduite à mettre sur pied leur association. Il les a encouragé à persévérer dans l’initiative en les rassurant qu’il veillera à ce que cette collaboration qui vient de voir le jour en sa présence va se pérenniser pour le bonheur des femmes et des familles.