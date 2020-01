Les maires et les préfets des départements du septentrion et des collines ont eu ce mercredi 29 Janvier 2020 à Parakou, une séance de travail avec une délégation gouvernementale. La délégation est composée des ministres du cadre de vie et du développement durable et du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. La rencontre s’est focalisée sur la problématique de la gestion des déchets solides et ménagers.

C’est sur instruction du chef de l’Etat, Patrice Talon, que la délégation a effectué la mission, a indiqué en début de séance, le ministre du cadre de vie, José-Didier Tonato. La mission fait suite au constat selon lequel aujourd’hui de façon générale, l’insalubrité s’installe dans nos contrées. Le volet salubrité est totalement délaissé par les équipes en charge de sa gestion dans nos communes et les villes qui abritent les chefs-lieux de département, déplore José Didier Tonato, du cadre de vie.

Les approches de solutions….

Abordant la question de l’insalubrité dans ces zones, le ministre Didier Tonato a insisté sur le désensablement et le désherbage des abords des voies, le curage des caniveaux et des collecteurs, et la gestion des déchets de façon générale.

En vue d’une mobilisation pour la gestion efficace des déchets solides ménagers, les maires, les préfets et les représentants des services concernés par le volet lié à la gestion des déchets solides et ménagers ont été outillés sur la problématique avec notamment les approches de solutions du ministre Didier Tonato du cadre de vie et Alassane Séidou, de la décentralisation.

L’origine de l’insalubrité dans nos villes et campagnes a été passée au scanner. A en croire le ministre Alassane Séidou, «ces problèmes d’insalubrité ne peuvent se résoudre sans l’implication de la population elle-même ». Au ministre du cadre de vie et du développement durable de préciser que la question de salubrité n’est pas une question de moyens mais beaucoup plus de volonté politique et surtout de mobilisation et de sensibilisation pour contrer l’incivisme.

L’origine de l’insalubrité dans nos villes et campagnes a été passée au scanner. A en croire le ministre Alassane Séidou, «ces problèmes d’insalubrité ne peuvent se résoudre sans l’implication de la population elle-même ». Au ministre du cadre de vie et du développement durable de préciser que la question de salubrité n’est pas une question de moyens mais beaucoup plus de volonté politique et surtout de mobilisation et de sensibilisation pour contrer l’incivisme.