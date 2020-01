Des animaux qui sortent du parc W, c’est fréquent au Bénin. En juin 2019, deux éléphants avaient par exemple fugué de cette aire protégée. Ces derniers jours on reparle encore d’eux. Les deux pachydermes ont précisément quitté leur espace naturel depuis le 20 juin 2019.

Le premier novembre de la même année, les forestiers ont pu leur poser des colliers électroniques. Ils avaient été signalés un peu plus tôt dans les communes de Bembèrèkè, Sinendé, N’Dali et Kalalé. Après avoir reçu leurs gadgets, les pachydermes ont pris des trajectoires opposées. Le sub-adulte a fait route vers la forêt classée de l’Alibori supérieur.

Il y est encore jusqu’à ce mercredi 22 janvier 2020. Son grand frère lui, avait décidément plus le cœur à l’exploration. Après un séjour d’une semaine dans la commune de N’Dali, il a pris le chemin de Kokabo et de Bouanri dans la commune de Bembèrèkè. Il a ensuite prolongé son périple jusqu’à Sinendé.

Ne pas prendre des photos plus près des pachydermes

Actuellement il ferait route vers les parcs Pendjari et W. Le chef d’inspection forestière du Borgou Théophile Sinadouwingou a invité les populations à plus de vigilance. Il leur demande de ne pas provoquer les éléphants. Pour éviter que ces pachydermes ne détruisent les récoltes et autres biens, le lieutenant-colonel a conseillé aux riverains de mettre des feuilles de tôles et des fils de supports magnétiques de vieilles cassettes.

Le bruit de ces objets au contact du vent fait fuir les éléphants. L’agent des eaux et forêts a par ailleurs défendu aux populations de prendre des photos plus près des pachydermes.