Une délégation du ministère des sports avec à sa tête le ministre Oswald Homéky était lundi 20 Janvier au cabinet du président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac). Entre autres sujets abordés, le suivi des programmes des médias Ado Fm et Ado Tv, sous tutelle du ministère des sports.

Faire des deux médias sous tutelle de son département ministériel à savoir Ado Fm et Ado Tv, des organes résolument sportifs. C’est l’une des raisons de l’audience accordée par le président de la Haac au ministre des Sports, Oswald Homéky et sa délégation. L’objectif de la visite de travail est de discuter de nouvelles bases solides entre les deux institutions en vue du renforcement des activités des deux médias.

Le ministre des Sports Oswald Homéky entend par cette visite solliciter l’expertise de la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac) pour son implication dans le suivi des programmes des deux organes. Prosper Morretti et Oswald Homéky ont longuement discuté sur les possibilités qu’offre la loi pour y parvenir.

« Le ministère dont j’ai la charge, assure la tutelle de Ado Tv et Ado Fm qui sont respectivement une chaîne de télévision et une chaîne radio dédiées à l’éducation et à la sensibilisation des jeunes. Ces chaines ont été créées depuis plusieurs années et ont une base légale. Mais il est important, au regard des nouvelles perspectives de la mandature que dirige le président Moretti, de venir échanger pour voir comment ces chaines peuvent se mettre à jour et rester conformes à toutes les exigences du régulateur tout en continuant d’exercer. J’ai voulu conduire moi-même la délégation des chaînes Ado Tv et Ado Fm, pour discuter avec les conseillers et les services techniques de la Haac sur comment nous pouvons collaborer pour que ces chaines, qui ont leur raison d’être dans l’univers médiatique, puissent être conformes aux exigences du régulateur », a dit Oswald Homéky, à sa sortie d’audience.

Satisfaites des discussions, les deux personnalités ont formulé le vœu que les échanges se traduisent incessamment en actes pour le bonheur des deux institutions.