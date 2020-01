Le président de la République Patrice Talon est en visite depuis hier dimanche 26 janvier 2020 à Washington pour une mission stratégique et économique de quatre jours.Au cours de sa visite, le chef de l’Etat Patrice Talon va rencontrer un beau monde du gotha financier mondial.

Lors de cette mission à caractère économique et stratégique, l’homme du nouveau départ va échanger avec les responsables de la Société financière internationale (SFI), que sont, le directeur général, Phillipe Lehouerou, le vice-président de la Banque mondiale, Hafez Ghanem, le président de la Banque mondiale, David Malpass et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva. Il va aussi rencontrer le président-directeur général de Millénium Challenge Corporation, Sean Cairncross, le secrétaire d’Etat, Mike Pompeo et les Béninois qui travaillent au FMI et à la Banque mondiale.

Selon les informations reçues, la rencontre avec les responsables du Millenium Challenge Corporation entre dans le cadre de la mise en œuvre prochaine d’un nouveau programme du MCC au profit du Bénin et d’autres pays de la sous-région que sont le Niger, le Ghana et la Côte d’Ivoire, sur le plan des infrastructures. En clair, Patrice Talon va faire un plaidoyer en faveur du Compact régional que le MCC va peut-être mettre en place au profit de certains pays de la CEDEAO et qui va porter sur l’énergie et les infrastructures.

Le chef de l’Etat est donc allé aux Etats-Unis pour faire la promotion des atouts du projet du Bénin et plus globalement, de la sous-région. Les échanges entre Talon et le secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, peuvent avoir un caractère stratégique dans l’option de mieux positionner le Bénin aux yeux des autorités américaines. Face aux Béninois en poste, le chef de l’Etat va échanger sur les réformes économiques engagées par son régime et les encourager à apporter leur contribution à l’émergence économique du pays. Cette visite prend fin le jeudi 30 janvier prochain.