Bénin : quatre suspects arrêtés dans une affaire de cambriolages et vols de motos à Porto-Novo

Le commissariat du 1er arrondissement de Porto-Novo a procédé, mercredi 13 mai 2026, à l’interpellation de plusieurs individus soupçonnés d’être impliqués dans des cambriolages et des vols de motocyclettes dans la capitale béninoise. Selon les précisions apportées sur la page Facebook de la police républicaine, l’opération, menée à l’aube par les éléments s’inscrit dans le cadre d’un dispositif de surveillance visant les groupes criminels actifs dans la ville.

Pour le commissariat, deux premiers suspects ont été arrêtés vers 6 heures du matin alors qu’ils revenaient d’une opération présumée. Les agents auraient découvert sur eux plusieurs objets considérés comme suspects lors des fouilles effectuées immédiatement après leur interpellation.

Les policiers ont saisi dix-huit téléphones portables de différentes marques, dont huit smartphones Android et dix appareils à touches. Les deux hommes détenaient également des talismans, plusieurs bagues ainsi qu’une clé dite « passe-partout », présentée comme un outil servant à contourner les dispositifs de sécurité de certaines motocyclettes.

Une perquisition conduit à de nouvelles découvertes

Dans la continuité de l’enquête, une perquisition a été menée au domicile de l’un des suspects. Les agents y ont découvert divers objets, notamment du matériel de musique, des ustensiles de cuisine et des produits psychotropes.

La Police républicaine indique aussi avoir retrouvé une somme de 57 125 francs CFA, composée de billets et de pièces de monnaie, dont l’origine reste à déterminer. Les enquêteurs soupçonnent que ces biens pourraient provenir d’activités délictueuses liées aux cambriolages signalés ces derniers mois dans certains quartiers de Porto-Novo.

Les investigations engagées après les premières arrestations ont conduit à l’interpellation de deux autres personnes présentées comme des membres présumés du même réseau. Les autorités policières cherchent désormais à établir le niveau d’implication de chacun des suspects et à identifier d’éventuelles victimes.

Une surveillance renforcée des repris de justice

Le commissariat du 1er arrondissement affirme avoir renforcé depuis plusieurs semaines les opérations de veille dans les zones considérées comme sensibles de la ville. Ce dispositif cible notamment les individus déjà connus des services de sécurité pour des faits de vols ou de cambriolages.

Le commissaire DELIDJI Marcien a indiqué que ses équipes poursuivront les opérations destinées à neutraliser les groupes criminels actifs dans son secteur de compétence. La Police républicaine rappelle régulièrement que les détentions de produits psychotropes et les vols de motocyclettes constituent des infractions passibles de poursuites devant les juridictions compétentes.

À Porto-Novo comme dans d’autres centres urbains du Bénin, les vols de motos demeurent l’un des faits de délinquance les plus fréquents. Les motocyclettes représentent le principal moyen de déplacement pour de nombreux habitants et conducteurs de taxi-motos. Les personnes interpellées devraient être présentées aux autorités judiciaires à l’issue des auditions et des vérifications engagées par les enquêteurs du commissariat du 1er arrondissement.