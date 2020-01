Boeing, le constructeur aéronautique et aérospatial américain est à nouveau au cœur d’une accusation. Selon des révélations qui ont été faites par le New-York Times, l’entreprise américaine aurait dissimulé certaines informations sur le dysfonctionnement d’un système sur l’un de ses avions qui s’était crashé en 2009.

9 morts dans le crash

L’accident avait eu lieu près d’Amsterdam alors que l’appareil avait pris départ d’Istanbul. Il s’agissait d’un Boeing 737, prédécesseur du 737 Max. Au total, 9 personnes sont décédées suite à ce crash d’avion.

La publication du New-York Times vient remettre en cause les raisons qui avaient été évoquées pour justifier l’accident. Selon l’enquête menée par le Bureau d’enquête pour la sécurité suite à l’accident, la responsabilité des pilotes avaient été engagée.

Le New-York Times remet en cause le rapport officiel

Ceux-ci auraient manqué d’avoir la réaction adéquate face au dysfonctionnement de l’un des systèmes de l’avion. Mais le New-York Times n’est pas totalement d’accord avec ce rapport. Le média indique notamment que les pilotes qui ont rendu l’âme suite à l’accident n’y sont pour rien.

Le dysfonctionnement d’un des systèmes automatisés du Boeing 737 serait en réalité à l’origine de l’accident. Le constructeur aéronautique et aérospatial américain qui était au courant du problème n’avait pas averti ses pilotes de l’existence des dysfonctionnements de certains systèmes et surtout des précautions à prendre pour faire face à ce genre de situation.

Le rapport omet la faute de Boeing

Mais cette partie de l’histoire n’avait pas été mentionnée dans le rapport officiel de l’enquête qui accuse uniquement les pilotes. Cette révélation vient s’ajouter aux différents problèmes auxquels la structure est exposée depuis quelques mois.

La crise du Boeing a affecté une bonne partie de l’économie américaine. Ce mercredi 22 janvier, en marge du Forum économique mondial à Davos, Donald Trump a exprimé sa déception pour la situation que traverse Boeing.

« C’était, disons jusqu’à il y a un an, l’une des plus grands groupes du monde, et soudainement, plein de choses sont arrivées. Je suis tellement déçu par Boeing, tout cela a eu un énorme impact » avait déclaré le président américain.