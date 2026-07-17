Russie : l'ancien fidèle du Kremlin Ilya Remeslo arrêté après son virage contre Poutine

Le blogueur Ilya Remeslo a été placé en détention et est transféré de Saint-Pétersbourg vers Moscou, où la justice russe doit examiner sa situation, selon des informations publiées ce vendredi 17 Juillet 2026 par l’agence d’État TASS. Son avocat indique qu’il est visé par une procédure liée à la diffusion présumée de fausses informations sur l’armée, une infraction passible d’une peine pouvant atteindre dix ans de prison.

Selon les informations disponibles, Ilya Remeslo a été placé en détention dans le cadre d’une enquête portant sur des publications concernant l’armée russe. Son avocat a confirmé qu’il était conduit à Moscou pour comparaître devant la justice. Les autorités n’ont pas encore annoncé officiellement les chefs d’accusation retenus contre lui, même si les faits évoqués relèveraient de la législation russe réprimant la diffusion de fausses informations sur les forces armées.

Un revirement remarqué après des années de soutien au Kremlin

Âgé de 42 ans, Ilya Remeslo est avocat de formation. Il s’était imposé au fil des années comme une figure connue des cercles favorables au Kremlin et avait siégé au sein d’un organe consultatif placé sous le contrôle des autorités russes.

Son changement de position est intervenu en mars 2026 avec la publication d’un manifeste intitulé « Cinq raisons pour lesquelles j’ai cessé de soutenir Vladimir Poutine ». Ce texte, largement relayé sur Telegram, est rapidement devenu viral en Russie. Dans ce document, le blogueur qualifiait le conflit en Ukraine de « guerre sans issue » et appelait à ce que le président russe réponde de ses décisions devant la justice.

Selon plusieurs médias, cette prise de position a surpris aussi bien ses anciens soutiens que ses détracteurs. Les critiques ouvertes visant Vladimir Poutine restent rares parmi les blogueurs nationalistes favorables à la guerre, souvent désignés sous le nom de « Z-bloggers ».

Une procédure fondée sur la loi adoptée en 2022

D’après TASS, les poursuites envisagées concernent la diffusion présumée de fausses informations sur l’armée russe. Son avocat précise que la justice de Moscou doit désormais se prononcer sur la suite de la procédure.

Après la publication de son manifeste, Ilya Remeslo avait été hospitalisé pendant environ un mois dans un établissement psychiatrique de Saint-Pétersbourg, selon Reuters. Le blogueur avait ensuite affirmé qu’il s’agissait d’une « représaille » liée à ses déclarations, une interprétation qui n’a pas été confirmée par les autorités russes.

Depuis 2022, la Russie applique une législation pénale visant les informations considérées comme mensongères sur ses forces armées. Adoptée peu après le lancement de l’offensive en Ukraine, cette loi a servi de fondement à de nombreuses poursuites contre des journalistes, des militants, des élus et des particuliers. Les peines prévues varient selon les circonstances retenues par les tribunaux et peuvent atteindre plusieurs années d’emprisonnement.

L’affaire Ilya Remeslo retient l’attention en raison de son parcours. Longtemps identifié comme un soutien des autorités russes, il avait créé la surprise en rompant publiquement avec le Kremlin quelques mois avant l’annonce de sa mise en détention par TASS.