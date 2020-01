Le Brésil est l’une des plaques tournantes du commerce de drogue en Amérique latine. Ces dernières années, les autorités brésiliennes ont déployé d’importants moyens pour lutter contre l’expansion avancée du trafic de drogue. Ce lundi, la police auriverde a affirmé avoir saisi une quantité record de drogue dans une zone non loin de Brasilia, la capitale politique du Brésil. Les policiers ont ainsi trouvé dans un camion-citerne, 1.1 tonne de cocaïne. C’est le dimanche 12 janvier, que le camion fut intercepté à environ 130 Km de Brasilia.

Il faut dire que le comportement étrange et la nervosité du conducteur ont mis en alerte les forces de l’ordre qui ont alors appréhendé le chauffeur. Quand ils ont ouvert la citerne, la surprise fut de taille vu la quantité impressionnante qu’il y avait à l’intérieur. ” Les policiers ont ouvert la citerne censée transporter de l’huile végétale et ont trouvé 1100 tablettes d’environ un kilo chacune d’une substance analogue à la cocaïne” a rapporté les forces de l’ordre dans un communiqué.

Une année record en terme de saisie

Il ressort selon les statistiques livrées par les médias brésiliens que la douane a saisi pour l’année 2019 plus de 57 tonnes de cocaïne ce qui représente une hausse notoire comparativement aux données de 2018. Les saisies les plus importantes se sont déroulées au port de Santos qui est considéré comme le lieu de transit par prédilection des trafiquants pour l’acheminement de leurs marchandises illicites vers l’Europe et l’Afrique.