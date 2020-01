Le film La première tentation du Christ mis en ligne le 03 décembre 2019 sur la plateforme Netflix, continue de créer la polémique au Brésil. L’élément qui dure 46 minutes et réalisé par le collectif d’humoristes Porta dos Fundos, fait le récit sur le ton de la comédie farfelue, d’une soirée familiale surprise durant laquelle Jésus vient avec un homme qui est visiblement gay. Le film a fait réagir les milieux conservateurs et les associations catholiques brésiliennes, qui ont fait connaître leur colère. Aussi Eduardo Bolsonaro, fils de l’actuel président brésilien Jair Bolsonaro, a-t-il montré son indignation sur les réseaux sociaux.

Une décision de justice rendue hier

« Nous sommes en faveur de la liberté d’expression, mais est-ce que ça vaut la peine de s’en prendre à la foi de 86% de la population? La question est posée » avait-il laissé voir sur Twitter. La situation a également amené plus d’un million de personnes à signer une pétition exigeant le retrait de la fiction. La demande de retrait n’avait pas été acceptée en première instance. Cependant, un juge en deuxième instance de Rio de Janeiro, Benedicto Abicair a ordonné hier mercredi 8 janvier 2020 à Netflix de retirer ledit film de son offre de vidéos en ligne. Le magistrat a fait comprendre qu’il a pris cette décision à cause de la demande de l’association catholique Centro Don Bosco de la Fe y la Cultura.

Un évêque avait mis fin à son abonnement Netflix

Le juge a indiqué que la décision a été prise dans le but de « calmer les esprits » dans « la communauté brésilienne et la société brésilienne », dans l’attente d’une décision sur le fond de l’affaire. Par ailleurs, la décision de justice peut faire l’objet d’un appel. La société de production Porta dos Funtos et Netflix ont fait savoir qu’ils n’ont pas pour le moment été informés de la décision. Notons que le film La première tentation du Christ avait suscité la colère de l’évêque de Pernambouc, Hernique Soares da Costa.

Il avait dit avoir mis fin à son abonnement Netflix, tout en soulignant sur sa page Facebook que la plate-forme motivée par une force diabolique « offrait dans sa programmation ‘spécial Noël’ un film blasphématoire, vulgaire et irrespectueux de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ ».