L’affaire Carlos Ghosn continue d’alimenter de nombreux débats au Japon. Alors qu’il était assigné à résidence sur le territoire nippon depuis sa sortie de prison, l’ex-magnat de l’automobile a réussi l’exploit de s’échapper du pays du soleil levant pour se retrouver au Liban. La fuite de l’ancien tout-puissant patron du groupe Renault Nissan a sidéré les autorités judiciaires japonaises qui ne s’attendaient pas du tout à ce que Carlos Ghosn prenne une telle initiative vu qu’il était soumis à une surveillance de tous les instants. Tout récemment, Junichiro Hironaka, l’un des avocats les plus célèbres de Carlos Ghosn a annoncé qu’il ne défendrait plus le fugitif le plus célèbre du monde.

Lors de l’incarcération de Ghosn au Japon, Junichiro Hironaka s’était investi corps et âme pour que son client puisse recouvrer la liberté. C’est notamment lui qui a donné de la voix pour s’insurger contre les conditions de détention de l’ancien PDG de Renault-Nissan. Maître Hironaka et son cabinet avaient pour mission d’innocenter complètement Carlos Ghosn. Mais voilà, son client a décidé de prendre la poudre d’escampette et l’affaire s’est considérablement corsé.

L’avocat lâche l’affaire

Junichiro Hironaka s’était dit très choqué et abasourdi par la fuite de son désormais ex-client, il faut dire qu’au fil des ans, l’avocat est devenu une référence dans le traitement des dossiers complexes au Japon mais il semble que le cas de Carlos Ghosn soit maintenant d’un tout autre niveau car sa fuite est considérée comme illégal. “Aujourd’hui, nous avons remis au tribunal de Tokyo une lettre de démission de tous les avocats du cabinet Hironaka pour l’ensemble des affaires concernant Carlos Ghosn” a déclaré Junichiro Hironaka dans un communiqué. C’est l’ensemble du cabinet de maître Hironaka qui s’est retiré du dossier Ghosn. L’ancien patron de Renault-Nissan a réussi à fuir du Japon mais une grande épée de Damoclès est toujours pendu au-dessus de sa tête.