Le Championnat ouest africain de karaté s’est disputé à Bamako avec quinze pays représentés. La compétition qui s’est achevée ce dimanche 12 janvier 2020 a vu la participation de l’équipe nationale du Sénégal de karaté qui a enregistré une belle performance avec plusieurs médailles remportées dans différentes catégories.

Le Sénégal remporte 19 médailles

La délégation sénégalaise a remporté 13 médailles chez les combattants de la catégorie cadets-juniors et six médailles chez les seniors renseigne la fédération nationale de karaté. Chez les dames, Khady Sow et Mariama Sow ont remporté chacune une médaille d’or pour les catégories des -55 kgs et +68 kgs respectivement rapporte le responsable de la délégation sénégalaise, Souleymane Ba Diallo. Chez les hommes quatre titres ont été remportés par Mouhamed Dione (-67 kgs), Modou Gningue (-75 kgs), Talla Konaté (-84 kgs) et Habib Diouf (+84 kgs).

Treize médailles dont deux de bronze et deux d’argent ont été remportées par les combattants cadets-juniors selon la même source. Le Sénégal qui a ainsi signé une belle prestation à la compétition ouest africaine s’apprête à prendre part au championnat continental qui se tiendra à Tanger, au Maroc au mois de février.