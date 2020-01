L’apparition d’un nouveau virus en Chine, au cours du mois de décembre dernier suscite la préoccupation du monde. En effet, suite à de nouveaux cas de ce virus inconnu et de la même famille que le SRAS, les chercheurs du centre de recherches de l’Impérial College à Londres, ont fait part de leurs doutes concernant les chiffres avancés par les autorités chinoises qui portaient à plus de 200, le nombre de personnes contaminées dans l’ensemble du pays. Les scientifiques ont estimé le week-end dernier que l’effectif de ces personnes s’élève à plus du millier au 12 janvier. Ils se sont basés sur le nombre de cas détectés en dehors de la Chine, pour déduire le nombre de personnes qui auraient pu être touchées à Wuhan, au centre du pays.

Un troisième mort en Chine

Cela a été fait sur la base des chiffres des vols internationaux ayant pris départ de l’aéroport de Wuhan. Dans d’autres pays, des mesures de prévention sont également prises, comme par exemple aux Etats-Unis. A partir du vendredi dernier, ils ont commencé par filtrer les vols en provenance de Wuhan. En Thailande où deux cas ont été enregistrés, les autorités du pays ont durci les contrôles dans les aéroports. Notons que le virus continue de se faire remarquer en Chine. Ce lundi 20 janvier 2020, les autorités ont fait cas d’un troisième mort dû à la pandémie. La Corée du Sud a quant à elle a fait état d’un tout premier cas sur son territoire.

Deux cas à Pékin

A en croire les autorités chinoises, la maladie était jusqu’à présent maîtrisée à Wuhan. Cependant, elles ont pour la première fois fait cas de nouveaux cas dans d’autres régions du pays à savoir : un à Shenzhen et deux autres à Pékin. Pour rappel, le nouveau mort dû au virus, intervient à un moment proche du Nouvel An chinois. Au cours de cette période, un fort transit est enregistré à tous les niveaux en raison des personnes qui rendent visite à leur famille.