Le 11 septembre 2019, l’ambassadeur d’Allemagne à Tripoli annonçait qu’en octobre ou novembre, Berlin organiserait une conférence sur la Libye pour tenter de stabiliser la situation dans le pays et apporter un soulagement à une population profondément affectée par les conflits. Mais la conférence pour de nombreuses raisons n’avait pu se tenir. Mais loin de se décourager les autorités allemandes avaient continué les pourparlers. Et devant les échecs des tentatives turcs et russes, réputées pourtant plus probantes, Berlin aurait réussi à enfin à convoquer une conférence pour le dimanche 19 janvier prochain.

Berlin, conférence du dernier recours ?

Le Processus de Berlin viserait à soutenir les efforts du Secrétaire général des Nations Unies António Guterres et de son Représentant spécial dans la région Ghassan Salamé pour mettre fin au conflit. En avril 2019, Salamé avait présenté un plan pour mettre fin à une nouvelle escalade militaire et reprendre un processus de réconciliation intra-libyen, mais le plan n’avait pu être discuté, les parties en conflits étant plus préoccupés de se forger des alliances internationales qu’à se retrouver autour d’une même table. Mais après de nombreuses alliances et un « presque » traité de paix à Moscow, les combats avaient repris avec une forte probabilité d’escalade.

Mais la chancelière allemande, Merkel; et son ministre des affaires étrangères Heiko Maas ; faisant montre d’un fin sens diplomatique; avaient poursuivi les tractations non pas avec les parties en conflits, mais avec les partenaires et autres alliés associés par les parties belligérantes. Le 7 janvier, afin de discuter du processus, le ministre des Affaires étrangères Heiko Mass rencontrait ses homologues britannique, français et italien. Le 11 janvier, il obtenait l’aval des ministres de l’UE; et le 12 janvier Le ministre Maas à Moscou faisait mention de sa conférence au cours d’une visite d’état de la chancelière à Poutine.

Des présences confirmées

Ce jeudi alors que, le chef du GNA, Al-Serraj aurait confirmé ce jour-là même sa présence au sommet via son service de presse ; le ministre allemand Maas, confirmait lui via Twitter la présence du général Haftar. Ce dernier, « très motivé » selon l’officiel allemand à respecter la récente trêve, aurait validé les objectifs de la conférence et se serait engagé à être présent. Une présence des parties en conflits confirmée donc pour la Conférence de Berlin, même si selon des observateurs, le scénario inverse eut été difficilement envisageable au vu des autres participants. Cinq membres permanents du Conseil de sécurité, États-Unis, Russie, Royaume-Uni, France et Chine devraient assister à la Conférence ; de même que la Turquie, L’ONU, l’Union européenne, la Ligue arabe, les Émirats arabes unis et l’Union africaine.