La France a connu récemment cinq cas de coronavirus. Au nombre de ces cas; trois ont fait l’objet d’une confirmation de la présence réelle du mal. Mais pour le moment, l’heure n’est plus à la panique à en croire les propos du Président français Emmanuel Macron. Tout en remerciant «l’ensemble des personnels soignants qui se sont mobilisés depuis le début de cette crise… », l’homme rassure que tous les moyens sont mis en oeuvre pour agir contre cette épidémie. Le chef de l’Etat français ne rate aucune occasion pour exprimer aux français le combat qu’il mène avec son gouvernement afin de ne pas se trouver dans des cas comme celui de la Chine.

Emmanuel Macron, alors qu’il visitait un salon de bandes dessinées a fait part des actes d’urgences qu’il mène en collaboration avec les membres de son gouvernement et les autorités de tutelles. « J’ai demandé au Premier ministre de tenir une réunion hier» avec les autres membres «du gouvernement » a t-il indiqué à Angoulême. Le chef de l’Etat est conscient des mesures à prendre pour contrer cette épidémie qui a déjà fait 170 morts en chine. En tout cas c’est ce que traduit les propos du premier citoyen français.

«Nous sommes dans la vigilance la plus extrême » a-t-il affirmé avant d’ajouter qu’«il y a une information continue qui est donnée par la ministre de la santé, avec les services compétents qui continuera de se faire» dans le but de faire face aux risques de contamination de cette épidémie. Notons qu’a l’image du Japon et de l’Amérique, le pays se prépare à convoyer ces citoyens à Wuhan. Wuhan qui, il faut le préciser est une ville qui n’existait presque plus depuis une semaine environ.