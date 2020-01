Très attendu, le nouvel an chinois ne sera finalement pas célébré à Pékin. En effet, les craintes liées à la propagation du nouveau coronavirus, qui a déjà touché plus de 600 personnes, ont poussé les autorités à opter pour une décision radicale. Apparu il y a quelques jours, ce virus a d’ores et déjà causé la mort de 25 personnes et semble s’internationaliser.

Plusieurs cas ont effectivement été recensés du côté de la Thaïlande, de la Corée du Sud ou encore de l’Australie, des États-Unis et possiblement, au Canada. À ce titre, le gouvernement chinois a annoncé la mise en quarantaine de la ville de Wuhan, épicentre de la maladie ainsi que celle de Huanggang. À ce jour, 18 millions de chinois sont donc bloqués chez eux afin d’endiguer le phénomène. Aéroports, autoroutes et transports en commun, les forces de l’ordre souhaitent verrouiller la région.

25 personnes décédées

Similaire à 80% au SRAS, le syndrome respiratoire qui a touché la Chine en 2002/2003, le nouveau coronavirus est relativement dangereux pour l’homme, ce dernier se transmettant assez facilement. Face à l’ampleur de la catastrophe et afin d’éviter que la maladie ne se globalise davantage, l’OMS, l’Organisation mondiale de la santé, a confirmé la tenue d’une réunion exceptionnelle ce jeudi, saluant toutefois les mesures radicales prises par le gouvernement chinois.

Pékin annule les festivités du Nouvel An

Le Nouvel An chinois laissait effectivement craindre le pire alors que des millions de personnes allaient entrer et sortir de Chine. Les mesures de contrôle n’étant pas forcément les plus adaptées à ce rythme infernal de va-et-vient, c’est donc avec surprise que Xi Jinping et ses ministres ont annoncé l’annulation des festivités. Traditionnellement, des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues et les parcs afin de faire la fête et assister aux danses du lion ou du dragon.