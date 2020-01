Reçu par l’ancien président de la République Henri Konan Bédié à son domicile de Douakro ce mercredi 22 janvier 2020, des planteurs décampés de certaines forêts de Soubré, une localité située au Sud-ouest du pays, étaient venus se plaindre au lui. Après leur avoir manifesté sa proximité, le président du PDCI-RDA a tenu à leur notifier pourquoi son parti se bat pour pouvoir se réapproprier le fauteuil présidentiel au soir du 31 octobre 2020.

Selon Bédié, le combat du PDCI est de faire justement en sorte que les citoyens se sentent mieux et non qu’ils soient opprimés. « Et c’est pour toutes ces raisons que nous voulons reconquérir le pouvoir d’Etat en 2020. Un vœu souhaité par tous cette année face au désespoir des populations qui ne savent plus à quel saint se vouer » a affirmé le sphinx de Douakro.

Travailler pour la paix et la réconciliation

Dans le même cadre de la présidentielle de 2020, des chefs traditionnels du département de Douakro étaient venus pour lui présenter leur vœux du nouvel an, en profitant également de l’occasion pour affirmer leur totale disponibilité à travailler avec lui. A ce propos le président Bédié lui-même a affirmé qu’ils étaient venus voir leur fils de la région pour l’accompagner dans ses actions en exprimant leur vœux de voir le PDCI-RDA accéder à nouveau au palais présidentiel à l’issue de la prochaine présidentielle.

Leur intention est qu’il travaille pour la paix et la réconciliation dans le pays que leur a laissé le feu président Félix Houphouët-Boigny. « En retour, j’ai formulé mes vœux de santé, de longévité et de paix aux chefs traditionnels, et leur ai donné l’assurance de mon entière disponibilité » a indiqué l’ancien chef d’Etat.