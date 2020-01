La plateforme de l’opposition ivoirienne dirigée par le président Henri Konan Bédié, la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix (CDRP) ce mardi 21 janvier 2020 a affirmé son opposition à tout projet de modification de la constitution en invitant le président de le République Alassane Ouattara à ranger son « projet de tripatouillage de la Constitution ». A en croire le porte-parole de la coalition Aka Ahizi, ils vont utiliser tous les moyens que la législation met à leur disposition pour s’opposer à « ce projet inique de modification de la Constitution » de la Côte d’Ivoire par le régime du RHDP en cette année 2020 dédié aux élections présidentielles.

Selon Aka Ahizi, la coalition est déterminée à « lutter par tous les moyens pacifiques et légaux pour la restauration de la démocratie et l’état de droit ». Pour ces membres de la CDRP, la modification de la constitution à l’approche de ces élections présidentielles, en plus du climat sociopolitique qui prévaut actuellement dans le pays, ne pourra qu’augmenter les tensions et amplifier les divisions.

Ce n’est pas légitime et démocratique

En s’interrogeant sur l’opportunité de la modification de cette constitution qui avait déjà été modifiée en 2016 par le même régime en place, M. Ahizi affirme qu’il « n’est donc pas bon, légitime et démocratique pour un chef d’Etat de recourir plusieurs fois au cours d’une même législature ou chaque fois qu’il le désire, à une modification de la loi fondamentale. »

D’après la CDRP, en proposant une nouvelle constitution, le chef de l’Etat veut se donner « la possibilité de recourir à l’argument facile et fallacieux de pouvoir se représenter à la prochaine élection présidentielle en narguant que toute nouvelle Constitution qui génère une nouvelle République remet tous les candidats à égalité .»

Ce projet de modification de la construction, le président Ouattara le notifiait depuis fort longtemps. Très récemment encore, à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux des présidents des institutions de la République, il avait annoncé que dans le premier trimestre de cette année, le projet de modification sera transmis à l’Assemblée nationale pour amendement.