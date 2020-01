Face à la situation politique que traverse la Côte d’Ivoire depuis un certain temps et qui tend à remettre en cause la quiétude et la paix dans le pays, des voix ne cessent de s’élever pour inviter les acteurs politiques à « désarmer leurs cœurs ». C’est à cet exercice que s’est livré également la Convention de la société civile ivoirienne (CSCI) face à la dégradation de climat socio politique dans le pays.

Dans une déclaration que ces acteurs de la société civile ont faite, ils condamnent les actes des acteurs politiques qui ont tendance à générer un environnement social inconfortable, «la psychose généralisée au point de créer chez les populations l’incertitude et le désespoir ».

Au président de la République

Pour cela, la convention a exhorté le chef de l’Etat, Alassane Dramane Ouattara à accorder une place de choix à l’Etat de droit et à la démocratie sans pour autant négliger la recherche de la cohésion sociale, l’harmonie et la paix par tous les moyens possibles. Aux acteurs politiques, la CSCI leur demande de faire taire leurs égos et intérêts individuels, de façon à mettre l’intérêt général, celle de la nation et des citoyens au premier plan.

Les membres de la convention ont par ailleurs, invité tous les acteurs de la société civile à persévérer dans leur vocation d’éducation, d’éveil et de sensibilisation de la population et à effectuer également des plaidoiries auprès des autorités nationales. A l’endroit de la population, ils leur ont demandé de redécouvrir les valeurs telles que le vivre ensemble.