Aliko Dangote révèle pourquoi il a renoncé au rachat d'Arsenal au profit de sa raffinerie

Le milliardaire nigérian Aliko Dangote, fondateur et président du Dangote Group, a publiquement expliqué ce 14 mai les raisons pour lesquelles il a définitivement abandonné son projet de rachat du club londonien Arsenal FC. C’est lors d’un entretien avec Nicolai Tangen, directeur général de Norges Bank Investment Management, que l’homme d’affaires a tranché : financer sa raffinerie valait davantage que s’offrir les Gunners.

« Je suis un grand fan d’Arsenal, oui, j’ai failli acheter l’équipe », a-t-il déclaré, avant d’expliquer que lorsque le club était valorisé autour de 2 milliards de dollars, il s’est retrouvé face à un choix binaire : injecter cette somme dans le football ou la consacrer à l’achèvement de la raffinerie de Dangote, le plus grand projet pétrochimique d’Afrique, situé à Lagos. Il a finalement opté pour le second.

Une ambition annoncée de longue date, abandonnée au nom de la rentabilité

L’intérêt de Dangote pour Arsenal remonte à 2010, quand il avait envisagé d’entrer au capital du club à hauteur de 16 %. En 2020, il avait réaffirmé cette intention de manière plus directe, promettant de passer à l’acte une fois son projet de raffinerie bouclé. Le chantier, d’une capacité de traitement annoncée à 650 000 barils par jour, aura finalement absorbé l’essentiel de ses liquidités disponibles sur la période.

Depuis, la valorisation d’Arsenal a sensiblement progressé. Le club est désormais estimé à environ 4 milliards de dollars selon les évaluations récentes du marché, soit le double du prix auquel Dangote aurait pu l’acquérir. Un écart qui referme la fenêtre d’opportunité selon ses propres mots : « Aujourd’hui ils valent des milliards, ça n’en vaut pas la peine. »

Supporter plutôt que propriétaire

Dangote a indiqué qu’il n’envisage plus aucune démarche d’acquisition, préférant rester dans les tribunes — au sens propre comme au figuré. Il a précisé porter le maillot des Gunners à chaque match et compte maintenir ce rôle de supporter, tout en continuant à développer ses activités industrielles. « Alors j’ai décidé de continuer à les soutenir, à regarder leurs matchs. Chaque fois qu’Arsenal joue, je porte toujours le maillot. Je suis un fan, il vaut mieux que je reste fan et que je continue à financer mon entreprise », a-t-il déclaré.

Arsenal FC reste détenu par KSE UK Inc., la holding de l’homme d’affaires américain Stan Kroenke, qui contrôle la totalité du capital du club depuis le rachat des parts d’Alisher Usmanov en 2018. Aucune cession n’est annoncée à ce stade.