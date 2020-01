Au terme du conseil des ministres de ce mercredi 15 janvier 2020, le chef de l’Etat ivoirien Alassane Dramane Ouattara a décidé d’accorder une grâce présidentielle à 3.115 prisonniers. C’est le ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement Sidi Touré Tiémoko qui a rendu publique l’information.

Selon le ministre, c’est conformément à l’article 66 de la constitution de la Côte d’Ivoire, qui confère au chef de l’Etat le droit d’accorder une grâce collective, qu’il a décidé de gracier 3.115 détenus sur un effectif total de 21 186. Cette mesure ne vise que « les délinquants ayant commis des infractions sans gravité »

Les cas non pris en compte

Le porte-parole du gouvernement a tenu à notifié par ailleurs que la mesure ne concerne pas la catégorie des détenus qui ont commis les mêmes infractions plusieurs fois, de même que ceux qui sont « en exécution d’une condamnation pour des faits qualifiés ». Il s’agit notamment selon lui « d’infractions militaires, de crimes, de détournement de deniers publics, de troubles à l’ordre public, détention illégale d’armes à feu, de la première catégorie et d’homicides volontaires ayant occasionné plus d’un mort ».

Cette précision faite par le ministre de certains cas qui ne sont pas pris en compte, martèle clairement la non prise en compte par la présente grâce présidentielle des proches de Guillaume Soro qui sont détenus. Ils sont en effet accusés de trouble à l’ordre public, et de complicité dans la tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat dont Soro lui-même est accusé en plus du détournement de derniers public qu’on lui a collé. Pour rappel, ces pro-Soro parmi lesquels figurent plusieurs députés à l’Assemblé nationale sont interpellés puis incarcérés depuis de la 23 décembre 2019.