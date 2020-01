Arrêtés puis incarcérés à la Maison d’arrêt, de correction d’Abidjan (MACA) depuis le 23 décembre 2019, des proches de l’ancien président de l’Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, dont Alain Lobognon, Souleymane Koné Kamaraté dit Soul to Soul et Babou Traoré, ont été déplacés de la MACA. Ainsi, l’honorable Alain Lobognon a été transféré à la prison de Grand-Bassam, et Souleymane Koné Kamaraté et Babou Traoré conduits à la prison de Toumodi au centre de la Côte d’Ivoire.

Après cette série de transfert, c’est le tour de deux autres proches du président du GPS (Générations et peuples solidaires) d’être transférés. Il s’agit de Konaté Tehfour et de l’honorable Camara Loukimane qui ont été conduits ce jeudi 09 janvier à la prison de Tiassalé. A en croire les autorités, le déplacement de ces mis en causes vers d’autres prisons, relève du domaine administratifs et ne doit pas être pris autrement.

Eviter de nouvelles conspirations

Par ailleurs l’objectif poursuivi par les transferts serait de disperser ces différents détenus qui sont accusés « d’attentat et complot contre l’autorité de l’État, troubles à l’ordre public, diffusion de fausses nouvelles tendant à jeter le discrédit sur les institutions de la République. » Ils sont dispersés vers d’autres établissements pénitenciers afin d’éviter qu’ils fassent des réunions secrètes pour murir leur supposé projet.

Pour rappel, leur leader Guillaume Soro, actuellement en exil en France, un mandat d’arrêt international a été lancé contre lui pour tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat et de détournement de derniers publics. Le mandat a été lancé contre lui le même 23 décembre que ses proches ont été arrêtés, jour où il a tenté en vain de retourner au bercail après avoir passé 7 mois à l’extérieur.