Ce mardi 21 janvier 2020, le conseiller politique de Henri Konan Bédié, Kouadio Konan Bertin connu sous le sobriquet de KKB, ainsi que quelques membres du PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) ont rendu visite à l’ancienne première Dame, Simone Gbagbo à son domicile. L’objet de la visite de ce cadre nommé du PDCI était de souhaiter de vive voix ses vœux du nouvel an à l’épouse de l’ancien président Laurent Gbagbo.

Cette visite, des membres du PDCI à la deuxième vice-présidente du FPI (Front populaire ivoirien) est pour cette dernière, la preuve que le moment est venu de faire table rase de toutes les divergences politiques afin de s’unir pour sauver leur nation. « Personnellement j’en suis convaincue et c’est pour cela que je dis à toutes ces personnes qui nous approchent qu’on est obligé de mettre de côté tout ce qu’on a vécu comme frustration, colère. On est obligés de mettre tout ça derrière nous » a affirmé Mme Gbagbo

Si on se réussit, on aura ramené l’âme de notre nation

A propos de la rencontre qui avait dernièrement lieu en juillet 2019 entre son époux Laurent Gbagbo et le président Konan Bédié, Simone Gbagbo a notifié que lorsque le président du PDCI était allé à Bruxelles pour avoir un tête-à-tête avec le fondateur du FPI, actuellement en liberté sous condition à la CPI, elle avait compris que cette rencontre était « une clef importante pour la paix dans le pays. » D’après elle, l’union s’impose à eux. « Si on ne se réussit pas, je suis convaincu que notre pays, on l’aura perdu. Si on se réussit, on aura ramené l’âme de notre nation. Il faut qu’on récupère ensemble l’âme de notre nation » a-t-elle déclaré.