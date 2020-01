La 6ème mandature de la Cour constitutionnelle du Bénin veut rendre une série d’hommage aux présidences des mandatures qui l’ont précédée. Dans le cadre de l’initiative qui démarre cette année, elle vient de lancer un appel à contributions pour honorer les trois premières mandatures de l’institution.

Les présidences de Elisabeth Pognon et de Conceptia Denis Ouinsou de la Cour constitutionnelle du Bénin sont celles au profit de qui la Cour Djogbénou attend des contributions pour leur rendre hommage en 2020. «Les contributions peuvent porter sur un commentaire de décision ou un article de doctrine », indique l’appel publié par la cellule de presse de l’institution. Elles sont attendues au plus tard le 1er juin 2020 au secrétariat général ou auprès du chargé des activités scientifiques de la Cour via les adresses gillesbadet@gmail.com et berlot.cindy@gmail.com.

Pourquoi Pognon et Ouinsou ?

La première mandature qu’a présidée Elisabeth Pognon est reconnue, d’après l’appel, comme celle qui a « su relever les défis (des) pères fondateurs » de l’institution constitutionnelle pour l’édification de l’Etat de droit. « Cette présidence sera honorée à travers le thème ‘’jurisprudence constitutionnelle béninoise: les fondations’’».

Quant à la présidence de Conceptia Denis Ouinsou à la tête des deuxième et troisième mandatures, il est témoigné qu’elle « a perpétué les efforts précédemment accomplis tout en renforçant la protection des droits et libertés des citoyens». Les hommages ici porteront sur le thème « jurisprudence de la Cour constitutionnelle: les droits fondamentaux ».