En Iran, le crash d’un avion de ligne ukrainien, dans lequel se trouvaient pas moins de 176 personnes continue d’alimenter les chroniques. En effet, très vite, la théorie d’un problème technique a fleuri sur les réseaux sociaux. Problème, Kiev a tenu à démentir les informations divulguées, affirmant que ces affirmations n’avaient rien d’officielles.

Aujourd’hui, de nombreuses hypothèses font d’ailleurs le bonheur des enquêteurs en herbe. Problème technique, comme il a pu être avancé, missile iranien, erreur de trajectoire, si le web se passionne pour cet événement, le gouvernement ukrainien lui, souhaite que toute la lumière soit rapidement faite. Interrogé à ce sujet, Sergueï Danylov, secrétaire du Conseil ukrainien de sécurité et de défense nationale, a affirmé que tout était mis en œuvre afin que la vérité soit rapidement connue.

176 personnes décèdent, un accident ?

Si, très vite, le président Zelenski a tenu à calmer les esprits, aujourd’hui, l’exécutif semble être ouvert à toutes les théories et possibilités. Si rien n’est privilégié, Kiev a tenu à envoyer pas moins de 45 de ses plus éminents experts afin que ces derniers enquêtent le plus minutieusement possible. Sergueï Danylov, semble d’ailleurs penser que la piste de l’accident provoqué par les tirs de missiles à l’occasion de la riposte menée par Téhéran à l’encontre des forces armées américaines

Selon ce dernier, un missile, probablement de fabrication russe, et utilisée par l’armée iranienne pourrait ainsi être responsable de ce drame. Une thèse relayée par les autorités américaines, qui affirment que l’Iran pourrait avoir abattu par erreur ce Boeing 737, appartenant à Ukraine International Airlines. Des affirmations balayées d’un revers de la main par le CAO, l’agence référence, gérant l’aviation civile iranienne. En effet, d’après un rapport préliminaire, l’engin aurait été en flammes avant même de toucher le sol.

De nombreux vols, désormais interdits

Une ligne de défense défendue par l’Iran, et ce, depuis la seconde même ou l’accident a été confirmée par la presse. En effet, la thèse officielle évoque un problème technique rencontré au moment du décollage. Résultat, l’avion s’est écrasé seulement six minutes seulement après son décollage. L’engin partait de Téhéran et devait rejoindre Kiev dans les heures suivantes. Suite à cet incident, de nombreuses autorités de régulation de l’aviation civile et compagnies aériennes ont annoncé vouloir suspendre les vols au-dessus de l’Iran et de l’Irak.