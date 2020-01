Les crashs de deux Boeing 737 Max ayant fait 346 morts en octobre 2018 et en mars 2019 ont trempé l’avionneur américain dans une crise économique. Toute la flotte mondiale du modèle mis en cause a été clouée au sol, obligeant Boeing à notamment rembourser ses clients que sont les compagnies aériennes. Lors de ces deux crashs, c’est le système anti-décrochage MCAS qui avait été mis en cause. Cependant, un autre système d’un Boeing 737, un modèle précédant le 737 Max serait à la base du crash d’un vol en 2009, qui reliait la ville turque d’Istanbul à Amsterdam. L’accident avait fait neuf morts, y compris les pilotes de l’avion.

Une réaction inadéquate

Selon les informations d’un journal américain de renom, le crash du Boeing 737 est dû au dysfonctionnement de l’un des systèmes automatisés de l’appareil. Le média américain se base sur les informations d’un rapport qui n’a pas été dévoilé durant tout ce temps. Ce document imputait la responsabilité du crash aux pilotes uniquement, qui n’auraient pas eu la réaction adéquate suite à un dysfonctionnement. Le média a précisé que des défauts de l’un des altimètres de l’avion au cours de la descente, dont le personnel à bord ne s’était pas rendu compte à temps, a été reconnu comme l’une des causes du crash lors de l’enquête.

Boeing n’avait pas donné de démarches à suivre

A en croire le journal, l’avionneur n’avait pas attiré l’attention des pilotes sur des éventuels problèmes de systèmes. Boeing n’avait également pas donné de démarches à suivre, si de tels dysfonctionnements survenaient. Le média a fait comprendre que ces raisons n’ont pas été publiées à cause de la pression menée par les entrepreneurs américains et Boeing, qui ne voulaient pas donner les véritables raisons du crash. Rappelons que le vol en question, avait quasiment terminé son trajet, puisqu’il avait décroché à une distance de 1,5 kilomètre de l’aéroport d’arrivée, plus précisément à 700 mètres d’altitude.