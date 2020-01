Alors que Rome jouait un rôle de médiateur relativement important entre la Libye et l’Union européenne, l’influence italienne s’est peu à peu réduite, le conflit s’enracinant entre les forces d’Haftar et d’el-Sarraj mais aussi et surtout, s’internationalisation. Résultat, Rome perd du crédit sur le dossier et semble accuser de plus en plus de retard.

Un retard qui apparaît difficile à combler, d’autant que le président du Conseil italien, Giuseppe Conte a commis un faux pas diplomatique. En effet, alors qu’il devait rencontrer le Fayez el-Sarraj mercredi dernier, du côté du palais Chigi. Problème, ce dernier a décidé de claquer la porte avant même que la réunion ne débute, après avoir appris la présence de son rival, le maréchal Haftar. Résultat, l’Italie s’est mise à dos le leader du Gouvernement d’union national et apparaît désormais bien faible aux yeux des acteurs engagés dans la région. Incapable de dialoguer avec d’un côté, le GNA d’el-Sarraj et de l’autre, les forces de libération d’Haftar, Rome semble toutefois persister dans son envie de voir ce conflit de solder par la seule et unique voie de la diplomatie.

La diplomatie comme solution en Libye ?

Malheureusement, le dialogue semble rompu. El-Sarraj n’était pas au courant de la venue de son grand rival alors que sur le sol libyen, l’ombre d’une opération turque se fait de plus en plus menaçante. À ce titre, si des solutions tentent d’être trouvées, les forces d’Haftar elles, continuent de combattre. Après s’être détournée de Tripoli, ces dernières ont réussi à reprendre Syrte, une ville située à près de 250 km de Misrata, quartier général des forces d’el-Sarraj.

Pour l’occasion, le maréchal et ses hommes ont infligé à la Turquie un véritable coup dur, réussissant à rapidement reprendre le contrôle des lieux, mais aussi et surtout, en détruisant une salle de gestion d’opérations, directement dirigées par de hauts gradés turcs. Aujourd’hui, la situation semble de plus en plus instable et si le dialogue n’est pas totalement rompu entre la communauté internationale et les engagés libyens, le moindre faux pas peut mettre à mal les efforts entrepris.