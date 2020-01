Dimanche à l’extérieur de Los Angeles, Kobe Bryant, une superstar internationalement reconnue de la NBA, et considéré par beaucoup comme l’un des plus grands joueurs de basket-ball de tous les temps ; décédait en compagnie de plusieurs autres personnes dont sa fille de 13 ans, dans un accident d’hélicoptère. Un décès qui aurait permis de mettre la vie en perspective pour de nombreuses personnes, dont 50 Cent. Ce lundi, la star du rap faisait une annonce sur son compte Instagram.

50 Cent décide d’être plus sage

La marque de fabrique de 50 Cent, était devenue depuis un certain temps celle du « Caïd » qui sur les réseaux sociaux prenait plaisir à régler ses comptes. Fort de sa grande popularité en ligne, le rappeur n’hésitait via Instagram surtout et quelques rares fois, via twitter, de clacher, humilier voire insulter tous ceux qui avec lui avait un quelconque différent ou pis, lui était redevable. Si vous deviez de l’argent, 50 Cent vous descendait en flèche en ligne, jusqu’à ce que vous payiez vois dettes ou acceptiez ses conditions.

Mais ce lundi, après l’annonce du décès de la star de NBA, Kobe Brayant, 50 Cent annonçait vouloir faire les choses différemment. « Je sens après cela, que je me dois maintenant de faire aboutir ce que je veux dans la vie. Je me dois d’être focus. Je ne polémique plus avec personne » publiait la star de Hip Hop et le magnat du Rap ; ajoutant visiblement plus sérieux, « S’il y a un problème, je vais m’en occuper autrement ».

Des mots qui semblaient authentiques et étaient au diapason de la grande émotion qui avait saisi l’Amérique à l’annonce du décès de la légende du Basket, Kobe Bryant. 50 Cent avait certainement fait une réaction profonde à la mort de Kobe Bryant et de sa fille Gianna, et il n’est pas seul. Depuis que la nouvelle a éclaté dimanche, des milliers de fans et de stars avaient tenu à exprimer leur amour pour Kobe et présenter leurs condoléances à la famille des six autres victimes du crash.