Malgré la réforme du système partisan avec les lois votées, les partis politiques au Bénin font face à une vague de démission ces derniers jours. Interrogé par nos confrères de la radio communautaire radio Sêdohoun (implantée dans la commune de Toffo) ce mardi, le professeur Léon Bio Bigou ne semble pas surpris.

Retour des mauvaises habitudes au sein des partis politiques au Bénin. Les formations politiques sont actuellement secouées par une vague de démission. Les partis Dynamique unitaire pour le développement et la démocratie (DUD), Union sociale libérale (USL), Union Progressiste (UP), Bloc Républicain (BR) et Forces Cauris pour un Bénin émergent (FCBE) ont connu des défections. Et pourtant le Bénin s’est engagé et a opéré une réforme du système partisan avec les votes des lois portant charte des partis politiques en République du Bénin.

Selon le premier vice-président du parti DUD, Léon Bio Bigou, cette vague de démission ne devait pas étonner. Il est vrai qu’en novembre 2018, le Bénin comptait plus de 200 partis politiques. En venir aujourd’hui à en avoir que «11 régulièrement constitués a impliqué beaucoup de remue-ménage», fait remarquer le professeur.

En plus, relève Léon Bio Bigou, à chaque fois qu’il y a des élections, quel que soit leur nature, on a toujours assisté à ces genres de mouvement. Les partis se vident de leur contenu humain certainement à cause de l’intérêt des uns et des autres. Car, pour lui, il n’y a pas de conviction politique chez les acteurs politiques béninois.

On adhère librement et on peut en démissionner librement

Mieux, le professeur indique qu’il n’y a pas de parti politique où les portes sont fermées. «Les textes disent qu’on adhère librement à un parti politique ou en créer quand on remplit les conditions et on peut en démissionner librement», a souligné Léon Bio Bigou. Il reste convaincu que l’épée de Damoclès plane toujours sur les formations politiques malgré les différentes lois votées.

Car, le positionnement sur les listes crée d’énormes problèmes de stabilité au sein des partis. Et si on veut arrêter la saignée, il faut prendre les dispositions idoines. Il préconise aussi un certain nombre de réalisme au niveau du comportement des acteurs politiques et au niveau du langage des acteurs politiques.