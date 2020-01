C’est du côté de Milwaukee, dans le Wisconsin, que des enfants qui s’amusaient à jeter des boules-de-neige sur les voitures qui passaient ont été pris pour cible par un homme qui n’a pas hésité à leur tirer dessus. Deux d’entre eux ont été blessés alors que l’individu responsable de ces actes lui, est toujours recherché par la police.

Samedi dernier, des jeunes de la ville de Milwaukee se sont donnés rendez-vous. Face aux chutes de neige, ces derniers se sont ainsi mis en tête de lancer des boules sur les voitures qui passaient à proximité. Une des boules est alors venue se loger sur la carrosserie d’une Toyota blanche. De trop pour son propriétaire, qui a alors sorti une arme à feu avant de tirer en direction des enfants.

Il tire sur un groupe d’enfants

Du groupe, une fille de 12 ans et un garçon de 13 ans ont été blessés. Pris en charge par les secours, ces derniers ont été emmenés à l’hôpital et leurs jours ne seraient pas en danger. Cet incident porte toutefois le nombre de blessés par balles depuis le début de l’année 2020, à plus de 500, rien qu’aux États-Unis. Un chiffre incroyablement haut, qui pourrait, une nouvelle fois, pousser certaines voix anti-armes à feu à monter au créneau afin de réclamer une nouvelle léglisation. L’exécutif lui, semble toutefois fermé à l’idée, Trump défendant corps et âme ce droit constitutionnel.