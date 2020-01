L’ambassadeur de la Turquie près le Bénin, Kemal Onur OZCERI était mardi 14 Janvier 2020 au cabinet du président de la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (Haac), Rémi Prosper Moretti. Les questions de développement des médias et des relations bilatérales étaient au chœur de cette rencontre.

Cette entrevue entre l’ambassadeur de la Turquie près le Bénin, Kemal Onur OZCERI, et le président de la HAAC, Rémi Prosper Moretti paraît nécessaire et s’inscrit dans la dynamique de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et le développement des médias.

Les discussions ont porté notamment sur la vie des médias au Bénin et en Turquie, a fait savoir l’ambassadeur turc en poste à Cotonou. « Dans ces deux pays où les médias sont en plein développement, nous avons aussi parlé des différents accords cadres internationaux dont la Turquie et le Bénin sont membres », a indiqué Kemal Onur OZCERI, à sa sortie d’audience, aux professionnels des médias.

« Il y a un grand potentiel de développement des relations dans tous les domaines »

A en croire le diplomate, cette rencontre a permis de constater qu’il y a une disponibilité et une volonté de développer les relations entre les deux pays et dans le domaine de l’audiovisuel. « Il y a un grand potentiel de développement des relations dans tous les domaines », a-t-il ajouté tout en réitérant sa disponibilité et son engagement à œuvrer pour la visite d’un groupe d’opérateurs économiques en Turquie.

Précisons que le chef de l’État Patrice Talon avait déjà effectué une première visite en Turquie en décembre 2016. Une visite au cours de laquelle cinq accords bilatéraux ont été signés entre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin et ses homologues turcs de la Sécurité, de l’Education et des Affaires étrangères dans le cadre du renforcement et de la consolidation des relations bénino-turques.

Ces accords concernent notamment les secteurs de la sécurité, de l’éducation, des technologies de l’information et de la communication, de la santé et des infrastructures.