Interviewé le 23 janvier dernier, au micro de Radio J, le président français Emmanuel Macron est revenu sur les critiques concernant sa façon de gouverner. Jugé trop autoritaire, ce dernier a tenté de se défendre, affirmant que la France était, est et restera une démocratie, et ce, malgré les discours tendancieux qui se font de plus en plus entendre.

Dénonçant ses idées préconçues selon lesquelles la France serait devenu un régime « dictatorial », Emmanuel Macron tape du poing. Invitant celles et ceux qui partagent cette opinion à se rendre dans une vraie dictature afin de comparer, ce dernier rappelle les fondements d’un tel régime. Aucun changement de dirigeant, culte de la personnalité, création de lois par une seule et même personne, le pensionnaire de l’Élysée énumère alors les raisons prouvant que la France est à des années-lumières d’être ce à quoi elle est désormais comparée.

Macron tape du poing sur la table

“Si la France, c’est cela, essayez la dictature et vous verrez !“, continue le chef de l’État, affirmant qu’aujourd’hui, l’Hexagone jouissait d’un socle politique stable, se basant sur le respect des autres et des idéaux de tous et chacun. À ses yeux d’ailleurs, celles et ceux qui laissent parler et faire les penseurs sur le sujet, se rendent complice de l’affaiblissement de la démocratie en général, mais surtout en France. Même son de cloche en ce qui concerne les personnes qui partagent les idées de la violence et qui encouragent avec force les bouleversements tant souhaités par certains.

La France, digne représentante de la démocratie

Aujourd’hui, la France peut ainsi se targuer d’avoir le droit de choisir, le droit de décider. Droit de vote, lois mises en place en fonction des décisions des élus, élus par le peuple, le système politique fonctionne toujours aussi bien et n’a visiblement pas vocation à changer. En revanche, de tels acquis forcent et obligent à respecter celles et ceux qui ont été élus, qui décident. Un point de vue que beaucoup ont, aux yeux du président français, encore du mal à partager.