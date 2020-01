Le célèbre cabinet britannique Henley & partners a une fois encore sacrifié à la tradition. En effet, la structure a dévoilé en ce mois de janvier, la liste des passeports les plus puissants au monde. Comme à son habitude, les passeports sont classés en fonction du nombre de pays que le détenteur du document peut visiter sans accomplir la formalité relative à une demande de visas à l’avance.

Le Japon détient une troisième fois le titre…

On retiendra de la publication de cette édition 2020 que le meilleur passeport au monde provient du continent asiatique. De façon consécutive, le document de voyage japonais a été classé pour la troisième fois meilleur passeport au monde. Il permet à ses détenteurs de visiter 191 pays sans prendre par l’ambassade des pays hôtes.

Il est suivi du Singapour dont le document de voyage permet d’aller dans 190 pays sans visas. La Corée du Sud et l’Allemagne suivent avec la possibilité qu’offrent leurs documents de visiter 189 pays. Les pays comme la Finlande et l’Italie qui ont respectivement sur le document de voyage l’inscription « passi pass » et « passaporto » occupent la quatrième position dans ce top 10 des passeports.

Ils sont suivis du Danemark, du Luxembourg et de l’Espagne qui occupent ensemble la cinquième place. Ils permettent à leurs ressortissants de se rendre 187 pays sans subir de protocoles administratifs. La France quant à elle ne vient qu’à la sixième place avec la possibilité offerte à ses ressortissants de parcourir 186 pays sans visa.

La Grande Bretagne 8ème malgré le Brexit…

L’Autriche, l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et la Suisse viennent après le pays de Macron et occupent la 7ème place de ce classement. Malgré l’annonce de son départ du bloc que forment les pays de l’UE, la Grande Bretagne reste dans top des 10 meilleurs passeports en occupant la 8ème place.

La Grèce, les États-unis d’Amérique, la Belgique ainsi que la Norvège ont également le même nombre de pays qu’ils peuvent visiter et gardent également la 8ème place. La neuvième place est occupée par les pays qui offrent à leurs ressortissants de parcourir 184 pays sans tracasseries administratives.

Il s’agit en effet du Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la République tchèque et Malte. La Hongrie, la Lituanie et la Slovaquie ont fermé la liste. Notons qu’aucun pays africain n’est compté dans cette liste des dix meilleurs passeports au monde.