L’acteur américain d’origine béninoise Djimon Hounsou figure aux côtés d’autres célèbres cinéastes (Ben Mendelsohn, Annette Bening, Lashana Lynch, Clark Gregg et Samuel L. Jackson) dans le film de super-héros américain Capitain Marvel sorti en 2019. Il joue le rôle de Korath, un agent Kree ayant servi dans la Starforce pendant la guerre Kree-Skrull sous le commandement de Yon Rogg.

En 1995 il aidait l’équipe à combattre l’opposition Skrull en déclin . Plus tard chargé d’acquérir le Tesseract pour l’empire Kree il échoua lorsque plusieurs de ses coéquipiers et lui furent battus par le captain Marvel. En 2014 il est devenu un guerrier amélioré cybernétiquement qui avait abandonné Starforce et a commencé par travailler en tant que fidèle exécuteur pour Ronan l’accusateur.

Brie Larson dans la peau de Carol Danvers

L’héroïne de ce blockbuster américain n’est autre que Brie Larson qui joue le rôle de Carol Danvers. Ce personnage vit dans la capitale des Krees. Cet empire dont les combattants affrontent rudement les extraterrestres appelés Skrulls. A cause de ses superpouvoirs, Carol devient un des soldats les plus redoutables de l’armée des Krees.

Malheureusement alors qu’elle effectuait une mission qui a tourné à la débâcle, elle échoue dans les mains des Skrulls. D’autres événements se produiront jusqu’au terme de ce film qui a eu un franc succès avec plus d’un milliard de dollars de recettes mondiales.