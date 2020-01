Ce lundi, alors que les Etats-Unis célébraient le ‘’Martin Luther King Jr. Day’’ (MLK DAY), le jour férié en l’honneur de ce célèbre activiste noir ayant pacifiquement lutté pour la cause des afro-descendants aux USA ; le célèbre combattant irlandais de l’UFC, Conor McGregor, faisait lui une déclaration surprenante. Pour la star de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), l’actuel locataire de la Maison-Blanche serait “très probablement le plus grand président de tous les temps”.

« un phénoménal président »

« Un phénoménal président » avait publié le champion d’art martial sur son compte Twitter. Ce message, l’irlandais l’adressait en réponse à un autre tweet que le président Trump avait adressé à ses «suiveurs » à l’occasion de la célébration ce lundi de la MLK Day. Le président Donald Trump, juste après sa visite inopinée au mémorial de Martin Luther King Jr pour présenter en personne ses respects à l’icône des droits civiques qu’avait été le pasteur noir américain ; avait publié très à propos, « trois ans aujourd’hui que j’ai prêté serment ;(…) Le chômage afro-américain est de loin le PLUS BAS de l’histoire de notre pays ».

Et ce serait ces « statistiques » qu’aurait semble-t-il encensé le combattant UFC qui sur Twitter bénéficierait du crédit de près de 8 millions de suiveurs. Pour Conor Macgregor, Trump serait par rapport à tous les présidents qui l’avaient précédé un G.O.A.T ; littéralement une chèvre (‘’goat’’ en anglais), mais qui en acronyme signifiait « Greatest Of All Time » pour « Le plus grand de tous les temps ».

Des fleurs que le président américain aurait semble-t-il apprécié à sa juste valeur, puisqu’il avait tenu ce mardi à lui faire un ‘’coucou’’ en le félicitant de sa victoire samedi dernier sur Donald Cerrone en UFC 246. Une victoire éclair en 40 secondes ; la première depuis trois ans.