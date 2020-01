Le domaine de l’aviation et particulièrement celui des drones est en passe de connaître une évolution qui pourrait donner lieu à des avancées jamais encore imaginées. Des chercheurs de l’Université de Stanford ont annoncé ce Jeudi 16 Janvier que dans un avenir très proches, des drones pourront voler comme des oiseaux. Les chercheurs ont fait cette annonce révolutionnaire après avoir étudiés les ailes de cadavres de pigeons pour créer un prototype qui fut nommé PigeonBot.

Le PigeonBot est un drone possédant des ailes formées de 40 vraies plumes. Les chercheurs ont procédé à une étude minutieuse des ailes-de-pigeon pour arriver à cette fabuleuse découverte. Une technologie de pointe fut utilisée pour mettre au point le Pigeon Bot.

Des drones de nouvelles générations

Des ailes-de-pigeon ont donc été testées en soufflerie pour analyser leur aérodynamisme, cela a permis de constater que les poignets de ces oiseaux et leurs doigts permettaient de contrôler avec précision la position des plumes entre autres. Il faut dire que ces tests ont permis de démontrer la faculté avec laquelle les pigeons utilisent leurs ailes pour voler convenablement dans les airs.

Avec la création du PigeonBot, une nouvelle ère pourrait bien s’ouvrir pour les drones. “Les ingénieurs en aérospatiale et en matériaux peuvent désormais commencer à repenser comment concevoir et confectionner des ailes et matériaux qui se transforment aussi habilement que le font les oiseaux” a livré David Lentink, un éminent chercheur en génie mécanique qui a pris part aux travaux de recherches du PigeonBot.