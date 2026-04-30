Énergie: la Tunisie tente de rattraper son retard sur ses voisins avec 5 projets

Le 27 avril 2026, à Tunis, l’Assemblée des représentants du peuple a adopté cinq projets de loi consacrés au développement de centrales photovoltaïques, selon des informations relayées par les médias nationaux. Ces textes permettent désormais d’assurer un encadrement un peu plus propice à la production d’électricité solaire dans diverses régions du pays, Khobna, Mazzouna, El Ksour, Sagdoud et Menzel El Habib. De quoi permettre à Tunis de rattraper le retard accumulé sur les voisins.

Plus spécifiquement, ces projets s’inscrivent dans la stratégie énergétique nationale voulue par la présidence. Celle-ci vise à diversifier les sources d’énergie, en favorisant le renouvelable et à réduire la dépendance aux importations, notamment les importations de gaz naturel et donc, de stabiliser les dépenses.

De nouvelles centrales solaires vont voir le jour en Tunisie

La capacité totale, combinée, de ces cinq projets est d’environ 598 mégawatts. Le coût global des investissements est estimé à 1,64 milliard de dinars. L’électricité produite sera intégralement achetée par la Société tunisienne de l’électricité et du gaz, dans le cadre de contrats encadrés.

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Les tarifs de production annoncés varient entre 98,8 et 124,4 millimes par kilowattheure, un niveau inférieur aux coûts liés aux énergies conventionnelles. D’après les premiers calculs, ces travaux pourraient permettre une chute des importations de gaz de l’ordre de 13,3 % et, in fine, des économies de l’ordre de 246 millions de dinars en devises.

La Tunisie rattrape son retard sur le Maroc et l’Algérie

En outre, le gouvernement a annoncé la mise en place d’incitations fiscales pour attirer les investisseurs, avec une exonération d’impôt sur les sociétés prévue sur une période de cinq ans au total. Tout semble donc réuni pour faire de la Tunisie l’une des places fortes au Maghreb, du développement de la production d’énergie propre, au même titre que l’Algérie, qui cible 15 000 MW à l’horizon 2035 ou le Maroc qui cible 10 500 MW de capacité en 2030.