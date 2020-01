Le chef de l’Etat a procédé à l’installation des membres du Conseil National de l’Education (CNE) au Bénin ce mardi matin. La cérémonie s’est déroulée dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou en présence du président de l’Assemblée nationale Louis Vlavonou, des députés et des ministres du gouvernement. Dans son adresse aux conseillers du CNE, Patrice Talon a mis l’accent sur la délicatesse de la mission qui les attend.

« Pour compter d’aujourd’hui, les personnalités les plus unanimement réputées expertes dans le secteur de l’éducation, quel que soit leur titre, présideront le destin de l’école, qu’il s’agisse des programmes, du déploiement du personnel enseignant, des affectations budgétaires, des accréditations ou des contrôles des établissements publics et privés » a déclaré le pensionnaire du Palais de la Marina. Il ajoute que plus rien ne sera décidé et mis en œuvre par qui que ce soit sans les sachants que sont ces conseillers du Cne.

“Le début du processus de mutation complète de notre système éducatif”

Le numéro 1 béninois a par ailleurs exprimé son enthousiasme de voir la mise en place du Cne qui est à son avis, le début du processus de mutation complète de notre système éducatif, « principal atout de notre développement ». Il a appelé au sens de responsabilité des conseillers parce qu’il leur reviendra avec les ministères en charge de l’éducation de prouver à « nos enfants, aux enfants du Bénin qui veulent que notre école soit au diapason de leurs rêves, à la hauteur des exigences et des défis de leur temps, que l’éducation est vraiment le seul moyen de construire l’homme, matière première de toute épopée ».

L’engagement

Je sais que vous en êtes capables, a poursuivi Patrice Talon qui assure que son gouvernement se tiendra près d’eux pour les accompagner. Dans son allocution de prise de charge, le président du Conseil national de l’Education Noël Ahonagnon Gbaguidi a pris l’engagement en son nom et au nom de ses collègues de travailler pour que ni la confiance placée en eux ni les attentes du peuples béninois ne soient déçues.

Autonomie de gestion administrative et financière

Il avait dans un premier temps indiqué que ses pairs et lui étaient décidés à assumer « cette tâche avec honneur, dignité, abnégation, efficacité et responsabilité ». Rappelons que le Cne a pour mission de veiller au respect des grandes orientations éducatives de l’Etat, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l’éducation en République du Bénin. Il est l’organe supérieur du système éducatif au Bénin et est rattaché à la présidence de la République. Il jouit d’une autonomie de gestion administrative et financière.