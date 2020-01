Donald Trump ne tarit pas d’éloges sur Elon Musk, le PDG de SpaceX et Tesla. Le président américain a salué les performances de celui qui aura accompli un miracle avec les sociétés dont il a la responsabilité. Dans une interview accordée à Joe Kernen de CNBC à Davos en Suisse où se tient le Forum économique mondial ce 22 janvier 2020, le président milliardaire a rendu hommage au « génie » de la technologie qu’il compare aux plus grands.

Donald Trump estime qu’il faut accorder du « crédit » à Elon Musc car « il est l’un de nos grands génies, et nous devons protéger notre génie » . Le président américain est plutôt dithyrambique à propos du patron de la firme Tesla qui a révolutionné le monde de l’automobile en Amérique avec les voitures électriques et a eu d’excellents résultats avec SpaceX, la société privée de vols spatiaux.

Des résultats étonnants avec Tesla et SpaceX

Il faut dire que les deux sociétés phares de l’homme d’affaires se portent plutôt bien. Tesla vient d’atteindre une capitalisation de 100 milliards à la bourse, une performance remarquable à laquelle peu de sociétés ont pu prétendre. D’autant que la société était pratiquement moribonde il y a quelques années. C’est d’ailleurs ce qui étonne et « choque » positivement Donald Trump. « Vous remontez un an et ils parlaient de la fin de l’entreprise, et maintenant tout d’un coup, ils parlent de ces grandes choses » s’étonne-t-il.

Le président américain s’émerveille aussi des performances de la société SpaceX qui organise régulièrement des vols spatiaux avec des fusées réutilisables. SpaceX a aussi lancé le projet de construction d’un nouveau taxi spatial Crew Dragon pour les astronautes. La fusée géante Starship est aussi en construction pour des odyssées sur la Lune et sur la planète Mars. SpaceX fait aussi des prestations régulières avec la NASA.

Le président américain espère voir bientôt sortir de terre une autre usine de fabrication aux Etats-Unis, une usine qui sera construite par Elon Musc et ses sociétés. Pour Donald Trump, Elon Musc doit absolument construire ces usines aux Usa. « Il le doit parce que nous l’aidons, et donc il doit nous aider », a affirmé le président américain.