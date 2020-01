Ce jeudi, dans une déclaration de presse, l’IPOB, un groupe qui appellerait à la sécession du Biafra du Nigeria ; par sa secrétaire aux médias et à la publicité, Emma Powerful, accusait FACEBOOK Nigéria de favoritisme et de corruption. La raison évoquée serait Facebook, ayant pris fait et cause pour le gouvernement du Nigéria, aurait décidé et acté la fermeture de la page que le leader du mouvement, Nmamdi Kanu, possèderait sur la plateforme mondiale.

L’IPOB crie à la persécution

Selon le communiqué de presse du groupe, la clôture de la page du leader, Nmadi Kanu serait un coup orchestré par les autorités gouvernementales nigérianes qui avaient su s’agréger, par des pratiques non avouables, les faveurs des instances dirigeantes de la plateforme mondiale, dans le seul but de réduire l’audience médiatique que l’IPOB et son leader avait développé via la plateforme. Pour Emma Powerful, « Facebook au Nigeria est plus corrompu que le régime qu’il protège » ; ajoutant en substance que le Biafra avait déjà de trop souffert du déni d’espace médiatique à la fin des années 60, pour que l’IPOB autorise « de telles persécutions au 21e siècle actuel ».

Cette déclaration de Jeudi, rejoignait celle de Décembre passée du leader de l’IPOB, Nmadi Kanu qui accusait Facebook d’être de connivence avec le gouvernement de Mr Buhari, afin d’empêcher « le grand public d’accéder aux messages véridiques » qu’il publiait. « Facebook Nigeria, (…) supprime mes abonnés et réduit les réactions à mon message dans le but de démoraliser notre base militante et donne l’impression trompeuse que peu de gens sont intéressés à dénoncer les maux du régime totalitaire ‘’Fulani APC’’ (le parti au pouvoi ) ». Le leader biafrais, actuellement en exil en Grande Bretagne était alors allé jusqu’à accuser la compagnie de Mark Zuckerberg, d’avoir en complicité avec les services de renseignements au Nigéria, « cloné » son compte en créant une « fausse page Mazi Nmadi Kanu » toujours dans une logique de prise de contrôle de ses publications.

Le Nigeria serait le plus grand marché de Facebook en Afrique avec 22.4 millions d’utilisateurs mensuels actifs et 16 millions d’utilisateurs quotidiens actifs. En 2023 ; parce que selon la Commission nigériane des communications (NCC), le nombre d’utilisateurs d’Internet au Nigeria serait passé d’environ 103 millions en mai 2018 à 122 millions en mai 2019 ; le nombre d’utilisateurs de Facebook au Nigeria devrait lui aussi connaitre un boom et atteindre les 30,4 millions d’utilisateurs actifs.