Après le succès qu’a connu l’actrice Jennifer Lopez, nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle aux Golden Globes, à cause du rôle joué dans le film ‘’ Queens’’, le personnage qu’elle a incarnée, Samantha Barbash a porté plainte contre les producteurs du film pour diffamation. Samantha Barbash, supposée strip-teaseuse, dont la vie a inspiré le film a poursuivi en justice les sociétés qui ont produit le film pour lui avoir volé son histoire personnelle. L’information a été rapportée par Hollywood Reporter qui a notifié que l’hôtesse a mis en cause STX, Gloria Sanchez Productions et Nuyorican Productions, pour avoir porté atteinte à sa notoriété.

Pour cela, Samantha Barbash exige de ces sociétés la somme 40 millions de dollars pour dédommagement. A l’en croire, alors que la sortie du film était très proche, les producteurs lui avaient proposé l’insignifiante somme de 6.000 dollars pour les droits de son histoire. Par ailleurs, pour n’avoir pas apprécié le film biographique, Samantha Barbash avait demandé qu’on arrête sa diffusion, et qu’on retire aussi toutes les copies du film qui restaient.

”Je n’ai jamais dansé sur une barre de pole dance”

Se confiant à Hollywood Reporter, la plaignante a affirmé qu’elle n’a jamais été de toute sa vie strip-teaseuse. « Je n’ai jamais dansé sur une barre de pole dance de ma vie. J’étais hôtesse et à mon époque, les danseuses devaient porter de longues robes et des talons fermés. Je n’ai jamais travaillé dans un club où les filles faisaient du twerk » s’est-elle livrée. D’après elle, certaines parties du film qu’elle considère comme irresponsable, la montrant à son domicile en possession de produits prohibés avec son enfant, ne sont pas vraies et ternissent son image.

Quant aux producteurs du film, c’est seulement le représentant de STX qui s’est prononcé sur l’affaire. Selon lui, puisqu’il ne leur a pas encore été fait part de la plainte, ils continueront à défendre leurs droits de raconter des faits, qui relèvent du domaine public. Il faut noter que le film qui fait actuellement objet de polémique a réalisé plus de 150 millions de dollars comme recette.