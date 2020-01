Sept personnes ont été arrêtés à Brest en Bretagne et dans le Finistère ce lundi matin, soupçonnées de préparer un attentat en France ou d’y entretenir d’autres projets peu catholiques. Les suspects ont été appréhendés dans le cadre d’une information judiciaire pour “association de malfaiteurs à visée terroriste et criminelle”. Des individus dangereux selon des sources proches de l’enquête actuellement en cours.

Ces individus sont d’autant plus dangereux qu’ils auraient envisagé à un moment donné de se rendre en Irak et en Syrie pour rejoindre des groupes d’islamistes plus puissants et pratiquer le Djihad. Ils étaient discrètement pris en filature depuis plusieurs jours et sont à présent arrêtés et soupçonnées de projeter des attentats et autres actions violentes en France. Mais la police en sait très peu sur la nature des actions projetées par les supposés terroristes.

Certains sont fichés S

Certains d’entre eux étaient fichés S (sûreté de l’Etat) et appartenaient à la mouvance islamiste radicale. Ni armes, ni explosifs n’ont été retrouvés après les diverses perquisitions. Personne ne sait exactement les desseins qu’ils nourrissaient en France. Cependant, ils semblaient avoir un plan d’action bien ficelé. L’enquête en cours déterminera leurs réels projets dans l’Hexagone. Néanmoins, leur arrestation est un joli coup réalisé par la justice française très en proactivité depuis que la France a vécu de nombreuses attaques meurtrières et est régulièrement visée par les groupes islamistes.