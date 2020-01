Ce 13 janvier 2020, d’après un communiqué rendu public par le mouvement politique GPS (Générations et peuples solidaires) de Guillaume Soro, le chargé de la communication du mouvement Moussa Touré a dénoncé l’irruption sans aucune autorisation légale des agents de la police nationale dans les locaux du siège de leur formation situé à Cocody. « Sans présenter aucune autorisation, ces agents de police ont forcé les portes des bureaux et emporté le contenu de tous les tiroirs et de toutes les armoires » a annoncé le communiqué.

Au cours de l’opération, ces agents de police à en croire Moussa Touré ont emporté « des ordinateurs portables, des imprimantes, des disques durs externes, des clés USB, des fiches vierges d’inscription à GPS, des jouets préparés pour célébrer la Noël avec les enfants démunis, des boîtiers wifi ont été subtilisés. » Plus grave selon le communiqué, ils ont emporté également les affaires personnelles de l’ancien Secrétaire général l’Assemblée national Me Fakhy Konaté et de Lambert Métahapena Coulibaly également ancien Directeur administratif et financier de l’Assemblée nationale, tous déjà décédés.

Un acte qui discrédite l’Etat ivoirien

A cet effet, les membres de GPS de la Côte d’Ivoire, ont fortement condamné l’acte qui discrédite l’Etat ivoirien et qui jette le déshonneur sur la police nationale. Le mouvement regrette par ailleurs les manœuvres dont il est victime et qui vont jusqu’à toucher les défunts de la formation. Au vue de tout cela, les partisans de Guillaume Soro ont donné plein pouvoir aux avocats du mouvement pour constater les faits afin de traduire leurs auteurs devant la justice en vue d’avoir accès à nouveau au siège de la formation pour continuer les activités.