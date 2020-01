Dans un contexte où toute la guinée se préparait pour les élections législatives, Alpha Condé impose un couplage d’élections. Le président de la république a officiellement opté mercredi dernier pour un référendum pour son projet constitutionnel. L’information au début était perçue comme une spéculation, mais de plus en plus elle se confirme et s’impose à tous les guinéens. Pour le moment, la date du référendum n’est pas encore connue. Selon le contenu de l’ordonnance qui a été rendu public dans les médias de l’Etat le « corps électoral est convoqué au moins quinze jours avant la date du scrutin par décret du président de la République, sur proposition de la CENI… »

C’est désormais officiel. Les guinéens vont emprunter la voie des urnes pour juger opportun le projet de révision de la constitution. L’ordonnance rendue publique qui authentifie l’acte intervient un mois après que le président ait rendu public son projet de réforme de la constitution. En rendant publique cette ordonnance qui fixe dorénavant les règles du jeu, Alpha Condé affirme sa détermination à faire du passage du projet constitutionnel, un acte politiquement fort. Il avait la possibilité, soit de choisir la voie parlementaire ou la voie du référendum. L’ordonnance, un document, qui comporte quinze articles précise que les citoyens guinéens auront à choisir entre un bulletin blanc et un bulletin rouge.

Alpha Condé aurait dupé le FNDC ?

Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) avait tenu quelques heures avant la publication de l’ordonnance, une rencontre avec le chef de l’Etat. Alors que le FNDC plaidait pour la trêve des manifestations et surtout des vagues de manifestations qui ne cessaient de monter dans le pays. Mais il semblerait que tout était déjà fait. Le Président avait déjà averti dans la matinée du même jour que nul ne dictera à la Guinée ce qu’elle doit faire.

Pour rappel, le projet de changement de constitution sera adopté lorsqu’au référendum, le texte aura recueilli plus de 50 % des suffrages.