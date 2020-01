Mais que vont faire Meghan et Harry ? En effet, le couple princier est attendu du côté du Canada. Toutefois, de nombreuses questions se posent autour de leur venue. Ainsi, nombreuses sont les voix qui se demandent qui va bien payer pour le couple stars, les deux disposant notamment d’un dispositif de sécurité relativement coûteux.

L’accueil au Canada est compliqué. Si une partie des habitants du pays semble être heureuse de voir que le couple a décidé de venir poser ses valises au pays de l’érable, d’autres en revanche, voient cette arrivée d’un bien mauvais œil. Une pétition, récemment lancée par la Fédération canadienne des contribuables a d’ailleurs été signée par plus de 80.000 personnes, le papier réclamant de la clarté au sujet de l’argent des contribuables canadiens et de la façon dont celui-ci sera utilisé au profit ou non d’Harry et Meghan.

Meghan et Harry, que vont-ils faire ?

Selon l’association, les Canadiens ne peuvent pas et ne doivent pas payer pour le couple princier. Un récent sondage tend d’ailleurs à prouver qu’ils sont très nombreux à ne pas vouloir débourser un seul centime pour Harry et Meghan, puisque trois-quarts des quelques centaines de personnes interrogées par l’agence Angus Reid ont affirmé être contre. Un constat partagé par l’ancien ministre Benoît Pelletier, pour qui de très nombreux Canadiens sont pour la venue du couple, à la seule condition de ne pas payer pour eux. La monarchie reste bien vue au Canada, d’autant que les pouvoirs restent symboliques. Toutefois, la situation économique actuelle et les débats de société concernant une refonte totale de la façon de fonctionner au Canada poussent les citoyens à ne pas vouloir trop en faire.

Justin Trudeau laisse planer le doute

Du côté du gouvernement canadien, le sujet reste là encore délicat. Si Justin Trudeau a confirmé s’être penché sur l’idée, ce dernier n’a rien affirmé ou infirmé à la reine d’Angleterre en ce qui concerne la prise en charge par le pays des frais de sécurité de Meghan et Harry. Dans un entretien accordé au Global News le 13 janvier dernier, le Premier ministre a d’ailleurs affirmé que si le Canada tout entier soutenait le couple dans ses démarches, la nation avait également ses responsabilités à assumer, une manière pour lui de laisser planer le doute, affirmant en substance que le Canada se réservait le droit de dire non. Une chose semble en toutefois acquise, le duc et la duchesse de Sussex n’auront pas la citoyenneté canadienne et devront passer par les réseaux habituels si d’aventure, ils envisageaient de devenir canadiens.